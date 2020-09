Ihre Fans können einfach nicht genug von Cardi Bs (27) Töchterchen kriegen! Vor rund zwei Jahren ist die erfolgreiche Rapperin gemeinsam mit Noch-Ehemann Offset (28) zum ersten Mal Mama geworden: Die kleine Kulture Kiari Cephus (2) ist der ganze Stolz der Musikerin. Auch ihre Community ist total angetan von dem Promi-Spross und freut sich über jedes Update im Netz. Nun hat Cardi sogar einen eigenen Social-Media-Kanal für Kulture eingerichtet – die Seite ging sofort durch die Decke!

Kurz nachdem die "WAP"-Interpretin am Samstag verkündet hatte, dass ihr Mini-Me ab sofort einen Instagram-Account unter dem Namen kulturekiari hat, ging dieser sofort steil: Innerhalb eines Tages sammelte Kulture eine halbe Million Abonnenten! Inzwischen folgen der Zweijährigen schon 650.000 Follower (Stand 21. September). Die Rapper-Tochter hat sogar schon einen blauen Haken, der anzeigt, dass ihre Seite verifiziert ist.

Auf dem Profil sind bisher 13 Postings zu finden – alles zuckersüße Aufnahmen der kleinen Maus. In der Profilbeschreibung steht: "Hey Freunde! Kultures offizielle Seite. Ich mag alles, was pink ist. Diese Seite wird von meiner Mami Cardi geführt." Was sagt ihr dazu? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / kulturekiari Kulture Kiari, Tochter von Cardi B

Instagram / iamcardib Kulture Kiari, Tochter von Cardi B

Instagram / kulturekiari Kulture Kiari im September 2020

