Wie siegessicher ist Paul Janke (39) vor seinem Kampf gegen Filip Pavlovic (26)? Kommenden Freitag steigt der Ur-Bachelor beim großen Sat.1 Promiboxen mit dem Ex-Bachelorette-Boy in den Ring. Wie die Kämpfe in der letzten Woche gezeigt haben, ist die Show kein Späßchen – sondern bitterer Ernst: So hat Love Island-Star Yasin Cilingir seinem Gegenüber Oliver Sanne (33) doch tatsächlich die Kontaktlinse aus dem Auge geschlagen! Was diese Woche wohl passieren wird? Paul hat definitiv Respekt vor seinem Gegner – er sieht gleich mehrere Nachteile auf seiner Seite...

Filip hatte mehr Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten

"Ich bin nachgerückt, das heißt Filip hat, was die Trainingszeit angeht, einen kleinen Vorteil", betont Paul im Promiflash-Interview. Insgesamt habe Filip zwei Wochen länger trainieren können als er. "Aber das lässt sich nicht ändern und ich werde mein Bestes geben und versuche, dass ihm sein Vorteil nichts bringt."

Paul hat keinerlei Kampferfahrung

Dass Filip außerdem ein ziemlich sportliches Kerlchen ist, ist Paul natürlich nicht entgangen: "Er hat auf seiner Homepage stehen, dass er Kampfsport-Erfahrung hat. Er weiß, wovon er spricht." Das bereitet dem gebürtigen Hamburger offenbar Sorgen, denn: "Ich habe mich hingegen noch nie in meinem Leben geschlagen, das heißt, ich fange ganz woanders an."

Paul ist wesentlich älter als Filip

Hat Paul nach Marcellino Kremers Sieg gegen den deutlich älteren Steff Jerkel Angst? "Er ist deutlich jünger als ich, ich glaube 13 Jahre. Von der Fitness her dachte ich – vor dem Training – dass ich fit bin, aber Boxen ist echt was ganz anderes", stellt der Wahlamerikaner klar. "Ich denke, dass Filip sehr fit sein wird. Er ist selber auch Fitnesscoach." Doch das sei nicht das Einzige, was beim Boxen zählt: "Ich bin gespannt, denn ich denke, dass auch das Mentale eine ganz große Rolle spielt."

