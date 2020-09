Hat Yvonne König (49) bei Das große SAT.1 Promiboxen leichtes Spiel? Am kommenden Freitag soll die Sängerin mit DJane Giulia Siegel (45) in den Ring steigen. Und wer die in den vergangenen Wochen auf Social Media verfolgt hat, weiß genau: Sie trainiert hart, um ihre Rivalin umzuhauen. Doch nun musste Giulia einen Gang zurückschalten. Promiflash verriet sie: Kurz vor dem entscheidenden Kampf ist sie alles andere als fit.

"Ich liege seit sieben Tagen flach. Mein Körper will nicht, gar nicht! Ich bin nach 30 Sekunden trainieren tot und kriege jetzt gerade die Quittung dafür, dass ich zu viel gemacht habe", erklärte die 45-Jährige gegenüber Promiflash. Ihr Coach habe sie genau davor gewarnt. Doch sie habe nicht verstanden, dass ihr Körper durch die intensiven Work-outs anfälliger wird.

Obwohl sie angeschlagen ist, fühle sie sich grundsätzlich aber gut vorbereitet. Ob sie vor dem Fight am Freitag noch ein paar Sporteinheiten einlegen kann, wisse sie aber noch nicht. "Ich werde jetzt erst einmal probieren, mich mit Vitamin-Infusionen ein bisschen zu pushen", betonte sie. Aber das letzte Wort hat wohl ihr Trainer.

ActionPress Giulia Siegel bei "10 Jahre Olivia Jones Bar" in Hamburg auf der Reeperbahn

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel beim Box-Training

Getty Images Giulia Siegel, Model

