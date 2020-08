Endlich fliegen wieder die Fäuste! Es ist bereits über sechs Jahre her, dass deutsche Promis im TV in den Boxring gestiegen sind. Damals konnte sich ProSieben mit seinem Format "Promiboxen" mit eher schlechten Quoten leider nicht durchsetzen. Jetzt will Sat.1 sein Glück versuchen und kündigt an: "Das große Sat.1 Promiboxen" startet im September, und diese VIPs werden sich der Herausforderung stellen.

Der Sender bestätigt bereits laut DWDL die Teilnahme dieser Stars: Am 18. September um 20:15 Uhr werden die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmer Matthias Mangiapane (36) und Julian F.M. Stoeckel (33) in den Ring steigen. Doch damit nicht genug: Auch die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Ladies Jade Übach (26) und Carina Spack (24) sind heiß auf ein Duell und kämpfen gegeneinander. Und schließlich wird der einstige Love Island-Boy Marcellino Kremers gegen seinen Kampf der Realitystars-Kollegen Stephan Jerkel antreten.

Eine Woche später, am 25. September, geht die Show dann in die zweite Runde. Hier werden sich Giulia Siegel (45) und Helena Fürst (46) gegenüberstehen. Die Männer werden sich in fünf Runden, jeweils zwei Minuten lang, beweisen müssen. Die Damen müssen ihre Ausdauer in nur vier Runde zu je eineinhalb Minuten zeigen.

