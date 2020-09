Das schockte die fünf Halbfinalisten bei Coras House of Love! In der Datingshow auf Joyn sucht Cora Schumacher (43) aktuell nach ihrem Mann für's Leben. Normalerweise muss jede Woche ein Kandidat Coras Liebeshaus verlassen. In der letzten Woche überraschte die Blondine alle Kandidaten noch damit, dass keiner gehen musste. Doch kurz vorm Finale schickte die Ex von Ralf Schumacher (45) dafür gleich zwei Kandidaten nach Hause.

In der siebten Folge von "Coras House of Love" verabschiedete sich das Ex-Model während der Verkündung unter Tränen von Christian: "Du bist ein herzensguter Mensch. Ich hoffe, dass du mir als Freund erhalten bleibst." Chris versprach, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Direkt im Anschluss schickte Schumacher Gerd nach Hause. Cora begründete: "Ich habe sehr viel Zeit mit dir verbracht. Ich konnte dennoch keine emotionale Bindung zu dir aufbauen." Gerd hatte sich mehr erhofft und war deshalb sichtlich gekränkt.

In das Finale der Reality-Show schafften es diese drei glücklichen Herren: Tom, Carlo und Denny. Tom hatte in dieser Woche vor der Entscheidung auch ein Einzel-Date mit Cora gewonnen. In einer Poesie-Challenge hatte das Muskelpaket sie nämlich mit seiner lyrischen Darbietung begeistert – und gewann deshalb ein sexy Badewannen-Rendezvous mit Frau Schumacher.

Anzeige

Joyn Cora Schumacher mit den Kandidaten von "Coras House of Love"

Anzeige

STARPRESS/cinnemon red Cora Schumacher beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

Anzeige

Welcher Kandidat ist euer Favorit bei "Coras House of Love"? Denny Carlo Tom Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de