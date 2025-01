Cora Schumacher hat mit der Vergangenheit abgeschlossen

Cora Schumacher (48) will im neuen Jahr nach vorne blicken. Zuletzt lieferte sich die TV-Bekanntheit einen öffentlichen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (49). Einige Monate später zog sie sich dann aus dem Netz zurück und verkündete, dass sie sich in Therapie begeben habe. Pünktlich zum neuen Jahr blickt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ein letztes Mal auf alte Zeiten zurück. "Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Sie hat mich geformt, geprägt und in vielerlei Hinsicht auch herausgefordert. Aber sie definiert mich nicht mehr", stellt die Influencerin klar und erklärt weiter: "Das alte Kapitel ist beendet und ich blicke nur noch nach vorne. Die schlechten Erfahrungen, Verletzungen und all das, was mich zurückgehalten hat, lasse ich bewusst hinter mir."

Statt sich an schlechten Dingen aus der Vergangenheit festzubeißen, wolle Cora sich nun nur noch auf das Positive konzentrieren: "Was ich mitnehme, sind die wertvollen Lehren aus diesen Zeiten – und vor allem die Menschen, die mich in meinen dunkelsten Momenten begleitet und gestützt haben." In ihrer Therapie habe sie viel dazugelernt. "Durch die Traumatherapie und die Arbeit an meinen Depressionen habe ich nicht nur meine Wunden erkannt, sondern auch erkannt, wie ich sie heilen kann. Diese Reise ist keine schnelle Lösung, sondern ein tiefgreifender Prozess, der Mut, Ehrlichkeit, Selbstreflexion und auch noch etwas Zeit verlangt", betont Cora weiter. Abschließend bedankt sie sich bei allen, die ihr auf ihrer Reise zur Selbstfindung geholfen haben.

Im Juli machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Étienne öffentlich und feierte damit sein Coming-out. Seiner Ex-Frau schmeckte das aber offenbar gar nicht – immer wieder schoss sie gegen ihren Verflossenen und behauptete, erst aus den Medien von seiner Sexualität erfahren zu haben. Daraufhin veröffentlichte Ralf einige Screenshots, die beweisen sollten, dass Cora schon länger über seine neue Beziehung Bescheid wusste. Als der Streit immer weiter eskalierte, mischte sich auch ihr gemeinsamer Sohn David Schumacher (23) ein und stellte sich auf die Seite seines Vaters. Daraufhin zog sich Cora bis auf Weiteres aus dem Netz zurück und verkündete, eine Therapie beginnen zu wollen.

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

