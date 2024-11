Rechtsstreit mit Ralf: So viel musste Cora Schumacher zahlen

Das geht ordentlich ins Geld! Seit Ralf Schumachers (49) Coming-out herrscht zwischen dem einstigen Rennfahrer und seiner Ex Cora Schumacher (47) absolute Eiszeit. Wie Bild nun erfahren haben will, soll die Summe, die die TV-Persönlichkeit bereits in Abmahnungen und anderen gerichtlichen Auseinandersetzungen investiert hat, im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Nur in diesem Jahr musste Cora wohl schon rund 40.000 bis 50.000 Euro blechen. Auf die vergangenen zehn Jahre hochgerechnet, kommt laut dem Newsportal sogar eine Summe von rund 500.000 Euro zustande.

Cora hat sich seit dem Liebes-Outing ihres Ex und einer öffentlichen Schlammschlacht aus der Öffentlichkeit herausgezogen. Gegenüber dem Blatt verrät sie aber, dass sie im Rahmen ihrer Therapie deutliche Fortschritte macht. "Erst jetzt wird mir durch die Therapie deutlich, dass mich keine Schuld trifft und er seit vielen Jahren mit seiner Sexualität zu kämpfen gehabt haben muss, seine Orientierung auch öffentlich zu leben. Das gibt ihm aber nicht das Recht, seine inneren Konflikte auf mich zu projizieren und derart mit Menschen umzugehen, die man angeblich mal geliebt haben soll", berichtet sie.

Nicht nur privat läuft es für Cora momentan einfach nicht rund, auch beruflich musste die Mutter eines Sohnes Abstriche machen. Wie das Boulevardblatt verrät, soll die 47-Jährige in den vergangenen Monaten sogar zwei große TV-Projekte sausen lassen haben. Um welche Formate es sich dabei genau handelt, ist nicht bekannt, allerdings hätten ihr diese Einnahmen in Höhe von knapp 250.000 Euro bescheren können. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Blondine auf Instagram bei ihren Fans zurück und gab ein Update: "Ihr habt eine Weile nichts von mir gehört. Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate waren sehr intensiv, haben viel Kraft von mir gefordert und viele alte Wunden und Traumata durch die aktuellen Geschehnisse und die wiederholten medialen Hetzkampagnen aufgerissen." Das habe sie auch dazu bewegt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im August 2024

