Cora Schumacher präsentiert ihren Wunsch aus den Rauhnächten

Cora Schumacher (48) entgeht kein Trend – die Rennfahrerin postet auf Instagram, was sie sich in den Rauhnächten wünscht. Doch was sind die Rauhnächte überhaupt? Laut National Geographic handelt es sich um die Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Vor Beginn dieser Zeit werden 13 Wünsche für das neue Jahr auf Zettel geschrieben. Tag für Tag werden diese dann per Zufallsprinzip verbrannt. Für die Erfüllung des letzten Wunsches ist man dann selbst zuständig. In ihrem Video, das mit sentimentaler Entspannungsmusik hinterlegt ist, faltet Cora ihren letzten Zettel auf. Dieser verrät: Sie wünscht sich für das neue Jahr inneren Frieden.

Am Ende legt sie das Stück Papier vor einem Buddha ab, um ihr Ritual zu vollenden. "Das ist jetzt mein 13. Wunsch, den ich selbst erfüllen muss, ich bin dafür selbst verantwortlich", erklärt die Ex-Frau von Ralf Schumacher (49). Unter ihrem Video motiviert sie ihre Follower zu mehr Spiritualität. Sie erklärt: "Die Kraft des Universums wohnt in uns, manifestiere deine Träume und erkenne den Meister in dir." Am Ende des Clips gibt die Dschungelcamp-Teilnehmerin preis: "Ich habe zwölf Wünsche an das Universum weitergeleitet, um mich von der Vergangenheit zu lösen und mich auf die Zukunft zu fokussieren."

Anfang des Jahres bezog Cora sich über Social Media ebenfalls auf ihre Vergangenheit. Nach einem öffentlichen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Ralf machte die Blondine eine Pause und zog sich aus dem Netz zurück. In dieser Zeit begab sie sich in eine Traumatherapie und arbeitete an ihren Depressionen. Dank der professionellen Hilfe konnte sie pünktlich zum neuen Jahr eine für sie wichtige Erkenntnis machen. "Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Sie hat mich geformt, geprägt und in vielerlei Hinsicht auch herausgefordert. Aber sie definiert mich nicht mehr", betonte die Auto-Liebhaberin.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher beim Urlaub in Kalifornien

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

