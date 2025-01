Cora Schumacher plaudert aus: So viel verdient sie im Monat

Cora Schumacher (48) hat in der Sat.1-Show "Über Geld spricht man doch" über ihre finanzielle Situation geplaudert. Die Reality-TV-Bekanntheit, die von 2001 bis 2015 mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (49) verheiratet war, enthüllte unter anderem, dass sie aktuell rund 12.000 Euro monatlich verdient – größtenteils durch Mieteinnahmen aus Immobilien. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben ihr etwa 4.400 Euro pro Monat. Im Gespräch mit der Bild erklärte Cora: "Geld ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir darüber sprechen oder nicht."

In der TV-Show erklärte Cora, dass sie dieses Jahr verschiedene Veränderungen plant. Dazu gehört unter anderem, sich von Luxus zu trennen, der sich über zwei Jahrzehnte lang angesammelt hat. Mit dem Verkauf dieser Wertgegenstände will sie bis zu 30.000 Euro einnehmen. Zudem lebt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, die gerne ein zweites Mal bei der Show dabei sein würde, allein in einem 700 Quadratmeter großen Haus in der Nähe von Düsseldorf, das hohe Fixkosten verursacht. Kürzlich investierte sie fast 40.000 Euro in ein neues Dach und eine Heizung.

Sie selbst beschreibt sich als diszipliniert, was ihren Umgang mit Geld angeht. "Mein Budget passe ich immer an die jeweilige Lebenssituation an", so Cora. Sie plane, langfristig für ihre Zukunft vorzusorgen, da ihre gesetzliche Rente mit 148 Euro pro Monat wenig Spielraum biete. Was seinen Ex-Mann betrifft, fand der TV-Star klare Worte: "Es ist zum Brüllen komisch, wie manche Leute denken, ich würde von Ralfs Vermögen leben." Cora hatte sich im Jahr 2015 von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher scheiden lassen und eine Abfindung in Höhe von rund 5 Millionen Euro erhalten.

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007

