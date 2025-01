Cora Schumacher verbrannte ihr Brautkleid nach der Scheidung

Cora Schumacher (48) überraschte nun in einer neuen Ausgabe der Sat.1-Sendung "Über Geld spricht man doch!" mit einer, quasi radikalen, Anekdote aus der Zeit nach ihrer Trennung von Ralf Schumacher (49). Als sie im Hauskeller in Düsseldorf alte Designerstücke durchstöberte, stieß sie auf den Überrest ihres Escada-Hochzeitskleides. Doch von Nostalgie war keine Spur: Cora hatte das Kleid nach dem Ende ihrer Ehe mit dem Formel-1-Kommentator im Jahr 2015 verbrannt. "60 Meter französische Spitze haben gut gebrannt", bestätigte sie später im Interview mit der Bild. Nur der Unterrock sei damals verschont geblieben. Diese radikale Geste sei wohl Teil ihres Abschieds von der gemeinsamen Vergangenheit gewesen. Cora beschäftigt sich schon länger mit spirituellen Ritualen, beispielsweise während der sogenannten Raunächte.

In dem Interview gab Cora offen zu, dass ihr dieser drastische Schritt geholfen habe, loszulassen. Mithilfe einer Therapie arbeite sie nun auch daran, alte Enttäuschungen zu verarbeiten und sich auf neue Lebensabschnitte zu konzentrieren. "Es ist eine Reise, bei der man lernt loszulassen und nach vorn zu blicken", erklärte sie. Dabei betonte sie, dass Selbstliebe und Selbsterkenntnis zentral seien, um künftiges Vertrauen in Menschen aufzubauen. Schließlich blickt sie auf die ein oder andere prägende Dating-Erfahrung zurück, beispielsweise aus ihrer Show "Coras House of Love". Auch die berufliche Zukunft sehe sie mittlerweile optimistisch: Cora zieht in Betracht, ihr einstiges Interesse an Studienrichtungen wie Psychologie oder Raumfahrt wieder aufzugreifen. "Hätte ich damals nicht geheiratet, hätte ich vermutlich mein Studium abgeschlossen", resümierte der Fernsehstar im Gespräch mit der Blattund ergänzte entschlossen: "Zum Lernen ist es nie zu spät."

Cora und Ralf Schumacher galten einst als Traumpaar der Rennsportszene. Ihre Ehe war jedoch nicht von Dauer – 2015 folgte das endgültige Aus. Nach der Scheidung stürzte sich Cora in verschiedene TV-Projekte und machte sich auch als Reality-TV-Star einen Namen. Vergangenes Jahr nahm sie beispielsweise am Dschungelcamp teil, verließ die Show allerdings bereits nach drei Tagen wieder auf eigenen Wunsch. Privat scheint sie nun also die turbulente Vergangenheit abschütteln zu wollen. Die 48-Jährige suche heute primär den Austausch mit Menschen, die ihr guttun. Durch diese Haltung hoffe sie, neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen – vielleicht ganz ohne Ballast aus alten Zeiten. Indem sie sich "zuerst selbst liebe", wolle Cora es schaffen, weiter an die große Liebe zu glauben. Ihr Ex-Mann machte indes im Juli 2024 die Beziehung mit seinem Freund Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

Anzeige Anzeige