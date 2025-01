Cora Schumacher wirkt nach Therapiebeginn deutlich verändert

Nachdem es rund um Cora Schumacher (48) einige Zeit recht still geworden war, überraschte das Reality-TV-Sternchen seine Fans jetzt auf Instagram mit einer besonders positiven Botschaft: Sie habe sich in psychotherapeutische Behandlung begeben und könne bereits erste Erfolge verzeichnen. Die professionelle Unterstützung solle ihrer Beschreibung nach hauptsächlich dazu dienen, "Verletzungen und Ballast" loszulassen, was augenscheinlich gut funktioniert: "Ich definiere mich nicht über meine Vergangenheit, sondern über die Möglichkeiten, die vor mir liegen", schrieb Cora in ihrem Beitrag und gab detaillierte Einblicke in ihre neu erlernten Selbstheilungsstrategien.

In ihrem Statement gestand Cora, dass der Heilungsprozess nicht leicht sei und tägliche Arbeit erfordere. Ihren neuen Denkansatz erklärte sie mit einer einprägsamen Metapher: Gedanken seien wie Busse, die kommen und gehen, und sie entscheide bewusst, in welchen Bus sie einsteige. Denn: In die Vergangenheit fahre sie nicht mehr. Diese Achtsamkeitsstrategie helfe ihr, besser im Hier und Jetzt zu leben und eine positive Einstellung für die Zukunft zu entwickeln. Darüber hinaus betonte sie, dass es keine Schwäche sei, sich in schwierigen Zeiten Hilfe zu holen – im Gegenteil, es sei ein wichtiger Schritt.

Auch optisch zeigte sich Cora verändert: Weg vom auffälligen Look der Vergangenheit wirkt sie nun natürlicher, was viele Fans bemerken und loben. "Man sieht in deinem Gesicht, dass deine Seele auf dem Weg zur absoluten Gesundheit ist", schrieb ein Follower. Seit ihrer Ehe mit Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) stand Cora jahrelang im Rampenlicht und fiel häufig durch extravagante Auftritte auf. Privates und Berufliches verschwammen oft, doch scheint die 48-Jährige jetzt dabei zu sein, eine nachhaltig gesunde Beziehung zu sich selbst und ihrer Rolle in der Öffentlichkeit zu entwickeln.

Instagram / coraschumacher Realitystar Cora Schumacher

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

