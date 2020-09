Ihre Schwangerschaft kann Neele Bronst (24) längst nicht mehr verbergen! Nachdem es zahlreiche Spekulationen gegeben hatte, ließ die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im August die Katze aus dem Sack: Sie erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Mittlerweile befindet sich die Beauty schon fast im siebten Monat – doch auf Social Media war von den anderen Umständen lange Zeit kaum etwas zu sehen. Jetzt präsentierte Neele allerdings ihre ziemlich runde Körpermitte voller Stolz im Netz!

Auf Instagram teilte die Brünette einen Schnappschuss von sich, auf dem sie in einem engen Kleid posiert, dabei ist im Hintergrund ein malerischer Sonnenuntergang zu sehen. Ihre Babykugel setzt sie auf dem Foto so deutlich wie nie in Szene. Zusätzlich zu diesem Anblick teilte das Model seiner Community noch folgende erfreuliche Neuigkeiten mit: "Sonntag kommt das Gender-Reveal-Video online, welches wir heute gedreht haben." Demnach dürften die Fans schon bald erfahren, ob sich Neele auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf.

Während die Beauty mit diesem Posting für Begeisterung bei den Usern sorgte, machte sie in den vergangenen Tagen eher mit unschönen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die 24-Jährige gab unter Tränen bekannt, dass sie sich von ihrem Freund, dem Kindsvater Max getrennt habe. Sie hätten in vielen Dingen einfach zu unterschiedliche Ansichten gehabt.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / neelejay Neele Bronst im September 2020

Instagram / neelejay Neele Bronst in ihrer 23. Schwangerschaftswoche

