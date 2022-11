Nach OP: Ex-GNTM-Girl Neele Bronst zeigt ihre neuen Brüste

Neele Bronst (26) scheint mit dem Ergebnis ihres Beauty-Eingriffs sehr zufrieden zu sein. Vor wenigen Tagen machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin publik, dass sie sich wieder unters Messer gelegt hat: Sie unterzog sich einer zweiten Brust-OP! Dabei wurden ihre Implantate ausgetauscht und ihr Busen gestrafft. Wenige Wochen nach ihrem Besuch beim Beauty-Doc präsentiert Neele nun stolz ihre neue Oberweite im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die 26-Jährige nun einen Schnappschuss aus ihrem Ägypten-Urlaub. Auf dem Bild posiert Neele in einem nudefarbenen Bikini am Strand. Ihr Look wird dabei von einem durchsichtigen Sarong abgerundet, den sie sich um die Hüften geschlungen hat. Die Influencerin blickt auf dem Foto lasziv in die Kamera – und bringt ihre neue Oberweite dabei perfekt zur Geltung.

Schon im Mai hatte die Mutter eines Sohnes angekündigt, dass sie sich bald wieder vom Beauty-Doc aufhübschen lassen wolle. "Meine Brüste haben sich durch die Schwangerschaft und die Stillzeit verändert", erklärte Neele damals in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich bin nicht mehr zufrieden."

Instagram / neelejay Influencerin Neele Bronst im November 2022

Instagram / neelejay Neele Bronst, Influencerin

Instagram / neelejay Neele Bronst im Juni 2022

