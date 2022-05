Die Influencerin Neele Bronst (25) möchte sich nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder wohlfühlen! Nach der Schwangerschaft merkte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Veränderungen ihres Körpers deutlich. Seitdem arbeitete sie hart an ihrem After-Baby-Body. Aber auch über ein Jahr später fühlt sich die Single-Mama trotz gesunder Ernährung und viel Sport in ihrem Körper nicht gänzlich wohl: Deshalb legt sich Neele jetzt gleich für mehrere Beauty-OPs unters Messer!

"Meine Brüste haben sich durch die Schwangerschaft und die Stillzeit verändert und ich bin nicht mehr zufrieden", gab das Model in ihrer Instagram-Story zu. Deswegen möchte sie mit einer Brustoperation nachhelfen. Und auch die Bauchdecke soll gestrafft werden: "Man kann erkennen, dass mein Bauch trotz Sport nicht mehr definiert ist. Außerdem kann man am Unterbauch gut erkennen, [...] dass die Bauchdecke nicht straff ist", schrieb Neele. Den Unterschied verdeutlichte das Model mit zwei Bildern ihres Bauches und erklärte dazu: "Mein Bauch vor der Schwangerschaft, superflach und definiert."

In einem Q&A gab das Model ihren Followern dann die Möglichkeit, Fragen zu den OPs zu stellen. Dabei fielen die Meinungen der Fans unterschiedlich aus: Einige Follower dankten ihr für die Ehrlichkeit, während andere skeptischer reagierten: "Warum machst du dir so viele Gedanken um deinen Körper?", fragte beispielsweise ein Follower.

"Es geht hier um mein persönliches Wohlbefinden! Es kann kein Außenstehender nachvollziehen, wie ich mich fühle oder wie ich mich nicht fühle!", stellte Neele daraufhin klar. Wann genau die Eingriffe stattfinden sollen, gab Neele noch nicht bekannt. "Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn es so weit ist", versprach das Model in ihrer Story.

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst und ihr Sohn im Juli 2021

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst, Model

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst, Model

Instagram / neelejay Neele Bronst, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de