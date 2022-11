Sexy! Neele Bronst lässt nach Brust-OP die Hüllen fallen

Neele Bronst (26) heizt ihren Fans ein! Vor wenigen Wochen stand für die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ein weiterer Beauty-Eingriff an: Weil sich ihre Oberweite während ihrer Schwangerschaft verändert hatte, ließ sie sich erneut die Brüste machen. Nach der Operation scheint sich die Influencerin nun endlich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen: Im Netz teilte Neele jetzt sogar ein paar Fotos, auf denen sie oben ohne posiert!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun zwei heiße Schnappschüsse, die offenbar während ihres Ägypten-Urlaubs entstanden sind. Auf den Bildern trägt Neele lediglich ein weißes Bikinihöschen – und verdeckt ihre Brüste dabei mit einer Hand. Ihr Look wird von einer Sonnenbrille und einem Handtuch abgerundet, das sie auf dem Kopf trägt. "Liebe geht raus", betitelte die stolze Mutter ihr Posting.

Bereits im Oktober hatte die Hamburgerin nach ihrer Brust-OP durchblicken lassen, dass ihr das Ergebnis sehr gut gefalle. "Ich glaube, man sieht mir auf dem Bild an, dass ich superzufrieden bin, auch wenn ich ziemlich fertig aussehe", hatte Neele zu einem Foto geschrieben, auf dem sie in einem Krankenhausbett zu sehen war.

Neele Bronst, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Influencerin Neele Bronst

Neele Bronst, "Germany's next Topmodel"-Bekanntheit

