Wünscht sich Neele Bronst (25) noch ein Geschwisterchen für ihren Sohn? Im Januar 2021 ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Seit der Entbindung wuppt sie ihren neuen Alltag fast komplett alleine, denn bereits während der Schwangerschaft ging die Beziehung zum Kindesvater in die Brüche. Auch jetzt scheint ihr Ex keine große Rolle im Leben des Kleinen zu spielen. Doch möchte Neele trotzdem noch mehr Nachwuchs? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story gab die 25-Jährige nun im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie sich momentan kein zweites Kind wünscht. "Ich kann es nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber aktuell sehe ich da eher keinen Weg hin", gab sie ehrlich zu. Die Influencerin passe zwar oft auf ihre Nichte auf, sei dann aber auch froh, wenn sie die Kleine wieder abgeben könne und sich nur um ihren eigenen Sohn kümmern müsse. "Außerdem ist für mich persönlich die Vorstellung, zwei Kinder von zwei Vätern zu haben, nicht ideal", meinte sie. Neele wolle sich mit einem Partner erst komplett sicher sein, bevor sie ein weiteres Baby bekommt.

Zuletzt hatte die Hamburgerin im August vergangenen Jahres ganz offen darüber gesprochen, dass der Kindesvater kaum Interesse am gemeinsamen Nachwuchs zeigt. Damals stellte sie klar, dass sie zwar versucht habe, eine Bindung zwischen den beiden aufzubauen – und ihren Ex sogar mehrmals in seiner Heimat Nürnberg besucht habe. Doch die Reise mit Baby sei eben auch ziemlich nervenaufreibend, weshalb die Besuche immer weniger wurden. "Er kann jederzeit nach Hamburg kommen, aber ich kann niemanden zwingen", erklärte Neele ihre Haltung.

Anzeige

Instagram / neelejay Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst mit ihrem Sohn im Februar 2022

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst mit ihrem Sohn im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de