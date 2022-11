Ex-GNTM-Girl Neele Bronst verrät: Ist sie aktuell Single?

Wie steht es um den Beziehungsstatus von Neele Bronst (26)? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist schon seit einiger Zeit Single. Schon während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020 haben sich die Influencerin und der Vater ihres Kindes getrennt. Seither zieht die Beauty ihren kleinen Sohnemann zum Großteil allein groß. Aber hat Neele eigentlich im Moment einen neuen Freund? Jetzt sorgte das Model für Klarheit...

In ihrer Instagram-Story stellte Neele jetzt klar, dass sie im Moment Single sei. Zudem habe sie im Moment auch keine Lust auf eine neue Liebe. "Ich habe aktuell auch wirklich gar kein Interesse an Männern oder Beziehungen (auch nicht an Frauen)", betonte die 26-Jährige nämlich. Sie und ihr kleines Kind bleiben also wohl erst einmal weiterhin nur zu zweit.

Aber warum hat Neele denn eigentlich gerade keine Lust auf eine neue Beziehung? "Ich komme aktuell ganz gut alleine klar und will mir diesen Stress, den die 'meisten' Beziehungen mit sich bringen, nicht antun!", erklärte die stolze Mama total offen.

Instagram / neelejay Neele Bronst im November 2022

Instagram / neelejay Neele Bronst, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / neelejay Die ehemalige GNTM-Kandidatin Neele Bronst im Oktober 2022

