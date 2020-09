Eskaliert der Streit jetzt? In der aktuellen Folge von Das Sommerhaus der Stars ziehen Iris Klein (53) und ihr Mann Peter in das Haus ein und verärgern damit vor allem den Auswanderer Andreas Robens und seine Frau Caro. Die Reality-Stars kennen sich offenbar bereits und sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Können die Fronten zwischen den Paaren Klein und Robens in einem Gespräch geklärt werden?

Peter ist direkt an einer Aussprache interessiert, die jedoch von Andreas abgelehnt wird. Die Zuschauer erfahren die ganze Zeit nicht, worum es bei dem Streit eigentlich geht, und der Auswanderer wollte dies auch nicht im Fernsehen erklären. Als Peter trotzdem auf dem Dialog besteht, rastet der Bodybuilder komplett aus. Er unterstellt vor allem Iris, sie wolle nur Aufmerksamkeit und sich in den Vordergrund drängen. Die Brünette sei "ein intrigantes Dreckstück" und "ekelhaft". Eine anstehende Verhandlung solle die "professionellen Lügner" endlich enttarnen.

Die Situation eskaliert schließlich komplett, als Andreas seiner Erzfeindin unterstellt, sie sei nur durch ihre Töchter Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (28) berühmt und habe in ihrem Leben nichts erreicht. Daraufhin bricht Iris in Tränen aus und zieht sich zurück. Ihre neue Freundin Eva folgt ihr und tröstet sie mit aufbauenden Worten.

Anzeige

TVNOW Andreas Robens, Peter Klein und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Evanthia Benetatou, Iris Klein und Peter Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de