Nun heißt es: zwei gegen zwei! Das große Finale von Like Me – I'm Famous rückt immer näher. Mittlerweile sind nur noch Melanie Müller (32), Don Francis, Alexander Molz (25) und Filip Pavlovic (26) auf der Jagd nach Likes. Doch die Villa ist in zwei Lager gespalten – Team Melli und Team Filip. In der heutigen Folge wurde einmal mehr deutlich, wie sehr Filip und Alex nun gegen Melanie und Don spielen!

Nach der Like-Vergabe war die Stimmung in der Promi-WG auf Zeit ziemlich geknickt. Vor allem Don war von Alex' Aktion, ihm keine Likes mehr zu geben, ziemlich enttäuscht. "Das sind keine geraden Jungs. Das sind Pumper, Bluffer, Faker, Blender, wie auch immer man sie nennen möchte", hetzte er im Beisein von Melli gegen den Köln 50667-Star und Filip. Aber auch die zwei Sonnyboys haben sich gegen Team Schlagerstar verschworen. "Schau mal, wie zwei junge Lutscher den beiden zeigen, wie das hier geht – und das, ohne das Gesicht zu verlieren", resümierte Filip belustigt.

Don ging es allerdings nicht sonderlich gut mit dieser Spaltung der Gruppe und der schlechten Stimmung im Haus. "Dass ich menschlich enttäuscht worden bin, dass Sachen passiert sind, die ich jemanden nicht zugetraut hätte – all das, schwirrte in meinem Kopf herum und deswegen hatte ich eine ziemlich unruhige Nacht", zog er am nächsten Morgen sein Fazit.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW Filip Pavlovic und Alexander Molz bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Melanie Müller und Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

Seid ihr eher Team Filip oder Team Melanie? Eindeutig Team Filip! Ich bin eher für Team Melanie! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de