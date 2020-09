Rebel Wilson (40) ist frisch verliebt! Nachdem früher nie viel über ihr Liebesleben bekannt gewesen war, zeigt sie jetzt ihren neuen Freund Jacob Busch ganz stolz in aller Öffentlichkeit. Gemeinsam nahmen sie an der Planetary Health Gala von Fürst Albert (62) und seiner Frau Charlène (42) teil. In einem silbernen Kleid präsentierte die Australierin dort auch gleich ihre neue schlanke Figur, während Jacob in einem schicken Anzug mit Fliege neben der "Pitch Perfect"-Darstellerin posierte. Aber wer ist eigentlich Rebels neuer Schatz?

Jacobs Familie gehört die Brauerei Anheuser-Busch mit Sitz in Missouri. Die Brauerei gibt es schon seit 1852, und vor vier Jahren gründete der 29-Jährige zusammen mit zwei Freunden dann seine eigene Brauerei namens Son's Beer. Bekannt ist er aber vor allem durch seine Beziehung zu "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star Adrienne Maloof, die genauso wie Rebel über zehn Jahre älter als der Beau ist.

Jacob und die "Isn't It Romantic"-Schauspielerin sollen sich laut der Zeitschrift People 2019 durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Sie mussten dann aber zuerst eine Fernbeziehung überstehen, denn Rebel verbrachte einige Zeit in ihrer Heimat Australien, während Jacob in Los Angeles blieb. Nachdem diese Hürde überstanden war, stand ihrem Glück nichts mehr im Wege.

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch in Monaco

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch in Monaco 2020

Instagram / jacobpbusch Rebel Wilson und Jacob Busch

