Rebel Wilson (40) und Jacob Busch (29) konnten ihre Romanze über Monate geheim halten. Erst am vergangenen Donnerstag überraschte die australische Schauspielerin ihre Follower mit einem unerwarteten Liebes-Outing. Die Pitch Perfect-Darstellerin hat mit dem Brauerei-Unternehmer Jacob tatsächlich wieder einen neuen Mann an ihrer Seite – und das sogar schon eine ganze Weile! Rebel und Jacob haben schon letztes Jahr angefangen, miteinander auszugehen!

Das verriet ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly. Demnach hatten die beiden ihre ersten Dates schon 2019. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise konnten sie sich zwar in diesem Jahr einige Monate lang nicht sehen, hielten in dieser Zeit allerdings trotzdem Kontakt. "Als sie in die USA zurückgekehrt ist, haben sie mit dem Dating dort weitergemacht, wo sie aufgehört haben und es wurde ernster zwischen den beiden", meinte die Quelle.

Vor allem Jacob soll von der Blondine total hingerissen sein. "Er ist sehr altmodisch und in seinem Verhalten Rebel gegenüber ein wahrer Gentleman. Er scheint sehr in sie verliebt zu sein", wusste der Insider. Inzwischen haben Rebel und Jacob sogar schon ihr Red-Carpet-Debüt als Pärchen gegeben.

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Freund Jacob

