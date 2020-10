Große Trauer um Bloggerin Lamu. Die Chinesin ist durch die Plattform TikTok berühmt geworden. Etwa 780.000 Follower haben dort die Clips der 30-Jährigen regelmäßig verfolgt. Einer ihrer Netz-Auftritte wurde der zweifachen Mutter nun allerdings zum tödlichen Verhängnis. Lamu wurde vor zwei Wochen mitten in einem Livestream von ihrem Ex angegriffen und bei lebendigem Leib angezündet. Jetzt erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Wie verschiedene chinesische Medien berichten, wurde Lamu am 14. September von ihrem Ex-Ehemann attackiert, während sie gerade live streamte. Der Mann war offenbar mit einem Messer und Benzin in die Wohnung von Lamus Eltern eingedrungen, in der diese sich gerade aufhielt. Ihr Ex soll sie mit dem Messer bedroht, mit dem Benzin übergossen und dann angezündet haben. Währenddessen war Lamu immer noch im Livestream. Der Bildschirm sei zwar während der Attacke schwarz geworden, ihre Follower konnten aber dennoch ihre Schreie hören.

Zwei Wochen lang hatte Lamu im Krankenhaus noch um ihr Leben gekämpft, doch leider vergeblich. Am 30. September ist sie verstorben. Ihr Ex-Mann soll sich bereits in Haft befinden. Er soll seiner Frau gegenüber schon früher gewalttätig gewesen sein. Das sei auch der Grund, warum der Netz-Star sich von ihm getrennt hatte.



