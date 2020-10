Kehrt Ennesto Montè (45) etwa wieder zu seiner Ex Anastasiya Avilova (32) zurück? Vor wenigen Tagen gab der Reality-TV-Star bekannt, dass er sich von seiner bisherigen Partnerin Vanja Rasova getrennt habe. Bereits bei seinem Promiboxen-Auftritt musste der Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmer auf die Unterstützung des Models verzichten. Stattdessen feierte er den Sieg mit seiner Ex Anastasiya. Folgt mit ihr möglicherweise schon bald ein Liebes-Comeback? Promiflash hat nachgehakt!

"Überraschenderweise haben wir uns dort besser verstanden als in der Zeit, wo wir zusammen waren", gestand Ennesto gegenüber Promiflash. Über diese Tatsache sei der 45-Jährige selbst erstaunt gewesen, er habe erstmals eine Freundschaft zwischen sich und der Influencerin gespürt. Die einstigen Partner unterstützten sich beim Kampf gegenseitig und feuerten sich an. "Das rechne ich ihr hoch an", erklärte Ennesto.

Auch in den kommenden Wochen soll der Kontakt – zumindest wenn es nach Ennesto geht – bestehen bleiben. Er will mit der Beauty sogar etwas essen gehen, allerdings auf freundschaftlicher Basis. "Ein Liebes-Comeback ist wahrscheinlich ausgeschlossen", meinte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner.

Getty Images Ennesto Monté, TV-Bekanntheit

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Influencerin

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Star

