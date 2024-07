So geht es Ennesto Montés Kids mit seiner Dreiecksbeziehung!

Ennesto Monté (49) liebt zwei Frauen gleichzeitig! Der Schlagersänger ist seit 13 Jahren mit seiner Frau Ines verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder. Trotzdem verliebte er sich 2018 in Mery und ist seither auch mit ihr zusammen. Auf Instagram will ein Follower von dem Realitystar wissen, wie seine Kids mit der besonderen Beziehungskonstellation umgehen. "Die verstehen die Situation und wie es passiert ist. Sie lieben ihre Mutter extrem, aber mögen Mery auch sehr", entgegnet der Casanova darauf selbstsicher.

Für Ennesto stehe das Wohl seiner Kinder ohnehin an oberster Stelle. "Meine Kinder beanspruchen 80 Prozent meiner Zeit, und meine Liebe zu meinen Kindern ist unendlich", betont der Reality-TV-Star in seiner Story im Netz. Und wenn man den Aussagen des Schlagersängers Glauben schenkt, sind seine Kids offenbar wunschlos glücklich mit ihrem Papa: "Mein Kleiner hat vor ein paar Wochen gesagt: 'Ich möchte so zu meinen Kindern sein, wie du zu uns'."

Während der TV-Casanova und seine Kinder wohl nicht glücklicher sein könnten, bedrückt die Beziehungskonstellation die beiden Frauen im Bunde immens. Immer wieder soll es zwischen ihnen deshalb zu Zankereien kommen, wie Ennesto in der TV-Show "Wo die Liebe hinfällt" erklärte: "Manchmal würden sich die beiden Frauen am liebsten die Augen auskratzen. Das belastet mich natürlich auch." Ändern wolle er an der Situation trotzdem nichts: "Ich kann keiner von beiden sagen, jetzt ist Schluss. Dafür bedeuten mir Ines und Mery zu viel."

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und seine Frau Ines

"Wo die Liebe hinfällt", VOX Ennesto Monté und seine beiden Frauen in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt"

