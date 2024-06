Ennesto Monté hat neben seiner Ehefrau noch eine Freundin!

Ennesto Monté (49) führt eine Dreiecksbeziehung! Der Reality-TV-Star gibt in der TV-Show "Wo die Liebe hinfällt" intime Einblicke in seine Beziehungskonstellation. Was die wenigsten wissen: Der Schlagersänger ist seit 13 Jahren mit seiner Ehefrau Ines verheiratet. Doch neben der Mutter seiner Kinder gibt es auch noch Mery in seinem Leben, die er 2018 bei einem Konzert kennenlernte. Obwohl es immer wieder zu Zankereien kommt, hält Ennesto an beiden Frauen fest: "Ich kann keiner von beiden sagen, jetzt ist Schluss. Dafür bedeuten mir Ines und Mery zu viel. Das ist eine echte Dreiecksbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine tiefgehende Verbundenheit."

Wie funktioniert eine solche komplizierte Beziehungskonstellation? "Ines und ich leben zusammen mit den beiden Kids in Frankfurt. Mery kommt öfter vorbei. Die Kinder mögen sie und wissen um unsere Dreier-Konstellation", erklärt der 49-Jährige. Doch hin und wieder kracht es auch zwischen seinen beiden Damen: "Manchmal würden sich die beiden Frauen am liebsten die Augen auskratzen. Das belastet mich natürlich auch."

Einem größeren Publikum wurde Ennesto 2017 durch seine Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars bekannt. An der Show nahm er mit seiner damaligen Partnerin Helena Fürst (50) teil. Nach dem Ende der Dreharbeiten zerbrach die Beziehung jedoch. Doch das ist nicht die einzige berühmte Ex-Freundin des Casanovas: Auch mit Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni Büchner (46) ging Ennesto für einige Monate gemeinsam durchs Leben. Diese bereut die Beziehung aber mittlerweile. "Es war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung meines Lebens", gab die fünffache Mutter im RTL-Interview vergangenes Jahr ehrlich zu.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Juni 2022

ActionPress Daniela Büchner, TV-Star

