Trotz Dreiecksbeziehung: "The 50"-Ennesto küsst Melody Haase

Ennesto Monté (50) führt seit rund sieben Jahren eine Beziehung mit zwei Frauen. Ist in seinem Leben noch Platz für eine dritte Lady? "Seitdem ich mit meiner Frau und meiner Freundin zusammen bin, habe ich nie was mit einer anderen gemacht", verneint der Fernsehstar bei The 50. Doch wenig später ist von seiner treuen Einstellung nicht mehr viel übrig. Bei einer Party weckt die ehemalige DSDS-Bekanntheit Melody Haase (31) Ennestos Interesse. Die beiden tanzen und turteln auf der Tanzfläche, was das Zeug hält.

Doch damit nicht genug. Um ungestört sein zu können, suchen sie sich einen Platz auf der Terrasse. Dort gesteht der 50-Jährige: "Ich habe Angst, dass ich die Kontrolle verliere." Melody stelle für ihn eine große Versuchung dar, betont er. Und auch die Influencerin ist nicht abgeneigt. "Ennesto ist so ein richtiger Gentleman der alten Schule", schwärmt sie. Eins führt zum anderen: Erst rücken die beiden näher zusammen und schließlich küssen sie sich! "Oh mein Gott. Okay, das reicht", stellt Ennesto bestürzt fest.

Was Ennestos Partnerinnen wohl davon halten werden? In der TV-Show "Wo die Liebe hinfällt" erklärten die beiden Frauen im vergangenen Jahr, dass sie die Dreiecksbeziehung sehr belastet. Offenbar kommt es des Öfteren zu Streitigkeiten. Ennestos Ehefrau Ines konnte sich nur schwer an die zweite Frau im Leben des Schlagersängers gewöhnen: "Ich war zuerst mit Ennesto zusammen, wir haben zwei Kinder und sind verheiratet. Da ist es befremdlich, wenn jemand in deine Ehe hineingrätscht." Auch Ennestos Freundin Mery war mit der Situation nicht wirklich zufrieden. Sie träumte schon von einer Zukunft nur zu zweit mit ihrem Liebsten.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und seine Frau Ines

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und seine Freundin Mery

