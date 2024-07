Zwei Frauen: Alle Infos zu Ennesto Montés Dreiecksbeziehung!

Ennesto Monté (49) führt eine Dreiecksbeziehung. Neben seiner Ehefrau Ines schlägt das Herz des Schlagersängers für eine weitere Dame: seine Freundin Mery. Der Reality-TV-Star verliebte sich 2018 in die Brünette, obwohl er zu dieser Zeit bereits seit mehreren Jahren mit Ines verheiratet war und mit ihr zwei Söhne hat. Der Casanova ist mehr als glücklich mit der besonderen Beziehungskonstellation. Seine Herzensdamen sind offenbar weniger von dem Konzept angetan, wie er in der TV-Show "Wo die Liebe hinfällt" anklingen lässt: "Manchmal würden sich die beiden Frauen am liebsten die Augen auskratzen."



