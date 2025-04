Nach Melody-Flirt: Ennesto Monté beendete Dreiecksbeziehung

Bei The 50 wurde es zwischen den Realitystars Ennesto Monté (50) und Melody Haase (31) heiß – und das, obwohl auf den Schlagersänger zu Hause zwei Frauen warteten. Der TV-Star führt nämlich seit mehr als drei Jahren eine Beziehung zu seiner Ehefrau und einer weiteren Lady. Doch wie er nun auf Instagram bekannt gibt, war nach dem Melody-Flirt alles aus und vorbei. "Kurz vor der ['The 50']-Ausstrahlung haben wir uns entschlossen, diese schwierige Konstellation zu beenden", gibt er die Trennung bekannt und fügt hinzu: "Jeder geht seinen Weg."

Auch über die Gründe für das doppelte Liebeszerwürfnis spricht Ennesto offen. "Die Konstellation einfach. Nach dreieinhalb Jahren ist die Luft raus", meint der 50-Jährige. Groll gegen seine zwei Verflossenen hegt Ennesto jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Seine Ex-Partnerinnen sind heute gute Freundinnen für ihn, mit denen er sich immer noch sehr verbunden fühlt. Für eine neue Partnerschaft ist er noch nicht offen: "Ich brauche noch Zeit."

Mit seiner Ehefrau Ines war Ennesto ganze 14 Jahre verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder. Im Jahr 2018 trat dann eine zweite Frau in sein Leben. Der ehemalige Sommerhaus-Kandidat verliebte sich in demselben Jahr in Mery, mit der er ab dem Zeitpunkt parallel zu seiner Ehe eine Beziehung führte. Nun ist diese Konstellation wohl gescheitert. Ob jetzt wohl etwas aus der "The 50"-Romanze mit Melody werden könnte?

Amazon Prime Video Ennesto Montè, "The 50"-Kandidat

"Wo die Liebe hinfällt", VOX Ennesto Monté und seine Freundin Mery in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt"

