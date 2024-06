Dreiecksbeziehung: Jetzt sprechen Ennesto Montés Frauen!

In der TV-Show "Wo die Liebe hinfällt" gab Ennesto Monté (49) kürzlich preis, dass er eine Dreiecksbeziehung führt. Neben seiner Ehefrau Ines gibt es auch noch Freundin Mery in seinem Leben. Der Reality-TV-Star verriet bereits in der Sendung, dass es in der besonderen Beziehungskonstellation auch öfter mal zu Streitigkeiten kommt. Doch wie geht es eigentlich seinen zwei Frauen damit? "Ich war zuerst mit Ennesto zusammen, wir haben zwei Kinder und sind verheiratet. Da ist es befremdlich, wenn jemand in deine Ehe hineingrätscht. Durch die Therapiestunde habe ich aber Verständnis erhalten und schäme mich nicht mehr", erklärt Ehefrau Ines im Gespräch mit Bild. Sie glaubt trotz der Affäre ihres Mannes an ihre Ehe: "Ennesto ist mein erster und einziger Mann. Er ist mein Ehemann und der Vater meiner Kinder. Ich hoffe, dass er bald weiß, wohin er gehört. Er würde uns niemals im Stich lassen. Ich glaube an uns und würde ihn niemals aufgeben."

Mery, die der Schlagersänger 2018 bei einem Konzert kennenlernte, setzt hingegen auf eine Zukunft zu zweit: "Ich weiß, dass Ennesto gerne anders wollen würde, aber einfach nicht kann. Wir haben so schöne Momente, und ich glaube daran, dass wir einmal unser Liebesglück genießen können." Sie befindet sich auch derzeit gemeinsam mit dem "Ich Liebe Alle Frauen"-Interpreten im Liebesurlaub. "Ennesto und ich sind gerade auf Kreta im Urlaub. Wir verbringen viel Zeit miteinander", verrät sie im Gespräch mit dem Magazin. Die meiste Zeit befinde sich der Casanova zwar in Frankfurt bei seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern, doch das stellt für Mery kein Problem dar: "Ich bin ja auch berufstätig. Da fällt es mir nicht so schwer, dass er den Tag meistens mit seinen Kindern und Ines verbringt."

Ennesto selbst scheint derweil kein Interesse daran zu haben, etwas an der Beziehungskonstellation zu ändern. "Ich kann keiner von beiden sagen, jetzt ist Schluss. Dafür bedeuten mir Ines und Mery zu viel. Das ist eine echte Dreiecksbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine tiefgehende Verbundenheit", erklärte er bei "Wo die Liebe hinfällt". Doch der damit verbundene Stress geht auch an ihm nicht spurlos vorbei: "Manchmal würden sich die beiden Frauen am liebsten die Augen auskratzen. Das belastet mich natürlich auch."

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und seine Freundin Mery

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Darsteller

