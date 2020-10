Nicki Chapman blickt auf ein schweres Jahr zurück! Im Juni 2019 machte die britische Fernsehmoderatorin öffentlich, dass bei ihr ein Gehirntumor in der Größe eines Golfballs diagnostiziert wurde. Deswegen musste sie sich einer riskanten Not-Operation unterziehen. Mittlerweile ist die Blondine wieder genesen und betrachtet diesen Schicksalsschlag rückblickend sogar als Segen. Nun verriet sie aber, wie schwer sie der Befund damals getroffen hatte.

"Es ist der erste Schock der Diagnose und dann der Schock, wenn sie es den Leuten sagen, das ist noch beunruhigender. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht", erklärte Nicki laut Hello im Gespräch mit der Stiftung The Brain Tumour Charity. Es sei einfach schrecklich, seine Familie anrufen zu müssen, um ihr so etwas mitzuteilen. Bevor ihr der Tumor entfernt wurde, habe sie zusammen mit ihrem Mann ihr Testament überarbeitet – ein schwerer Schritt für das Paar. "Aber er hat sich die ganze Zeit zusammengerissen", schwärmte die Jurorin der britischen Ausgabe von Popstars.

Aber nicht nur der Support ihres Mannes gab ihr Kraft. Auch die öffentliche Anteilnahme empfand sie als ziemlich überwältigend. "Ich war erstaunt über die Reaktionen der Leute, sowohl derer, die mir nahestehen, als auch mir unbekannte Leute auf der Straße", betonte sie. Viele hätten ihre persönlichen Erfahrungen mit ihr teilen wollen – ohne ihr dabei zu nahe zu treten.

