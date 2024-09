Nicki Chapman thematisiert in neuem Buch ihre Tumordiagnose

Nicki Chapman hat in ihrem Werk über ihre gesundheitsbedingten Herausforderungen gesprochen, darunter eine Hirntumordiagnose im Jahr 2019. "Das war die schockierendste und beängstigendste Erfahrung meines Lebens", gesteht die Moderatorin in ihrem neuen Buch "So Tell Me What You Want". Während der Genesung von einer Knieoperation bemerkte sie Symptome wie Sehverlust und Sprachprobleme, die zur Diagnose führten. Nach einer erfolgreichen Operation, in der der golfballgroße Tumor entfernt wurde, muss Nicki nun alle 18 Monate zu Kontrolluntersuchungen, bleibt aber optimistisch.

Die 57-jährige Moderatorin hat eine lange Karriere in der Unterhaltungsbranche hinter sich, angefangen bei der PR-Arbeit für Musikikonen wie die Spice Girls und David Bowie (✝69), bis hin zu Fernsehauftritten an der Seite von Simon Cowell (64) und Nigel Lythgoe. Trotz verschiedener Verletzungen, darunter eine schwerwiegende Schulterverletzung bei einer Live-TV-Show, ist Nicki weiterhin aktiv in der Branche. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen engagiert sie sich laut OK Magazin als Freiwillige für Organisationen wie The Brain Tumour Charity und Save the Children.

Privat ist Nicki seit 25 Jahren mit ihrem Ehemann Dave Shackleton verheiratet, den sie während ihrer Zeit bei RCA Records kennenlernte. Sie beschreibt Dave liebevoll als ihren besten Freund und Seelenverwandten, mit dem sie durch dick und dünn geht. In ihren Memoiren reflektiert Nicki, wie sie es trotz der Herausforderungen im Musik- und Fernsehgeschäft geschafft hat, eine positive und dankbare Einstellung zu bewahren. Ihre erlebten Höhen und Tiefen haben sie gelehrt, das Leben in vollen Zügen zu genießen und die kleineren Freuden des Alltags wertzuschätzen.

Nicki Chapman, Moderatorin

Nicki Chapman im Mai 2018

