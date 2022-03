Nicki Chapman kann es kaum glauben. Vor drei Jahren wurde bei der Moderatorin ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert. Doch weil die vollständige Entfernung des Tumors zu gefährlich gewesen wäre, wurde der gebürtigen Britin damals nur ein Teil des betroffenen Gewebes entnommen. Wie Nicki nun aber voller Freude verriet, seien die Überreste ihres Hirntumors nun gänzlich verschwunden – und das ohne Therapie.

"Im Oktober hatte ich meine jährliche Untersuchung", erzählte die TV-Bekanntheit im Podcast "White Wine Question Time". Wenige Tage später bekam die 55-Jährige einen Anruf von ihrem Arzt, um ihr die Untersuchungsergebnisse mitzuteilen. "Der wunderbare Spezialist rief mich an und sagte: 'Nicki, der Tumor ist weg. Für den Moment ist er verschwunden'", erinnerte sich der "Escape to the Country"-Star. Wie es dazu kam, dass ihr Gehirntumor verschwunden ist, könne sich der Arzt jedoch nicht erklären – so was komme aber hin und wieder vor.

"Natürlich muss ich immer noch regelmäßig zur Kontrolle gehen, weil sich diese Dinge ändern können", räumte Nicki ein. Dennoch sei sie überglücklich, dass sie ihren Krebs vorerst besiegt hat. "Und ich hoffe, dass der Mistkerl nie wieder zurückkommt", betonte die Moderatorin.

Getty Images Nicki Chapman, UK-Moderatorin

Instagram / nickichappers Nicki Chapman, TV-Bekanntheit

Getty Images Nicki Chapman in London, Januar 2020

