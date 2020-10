Ein neuer Pädagoge ist an der Schule! Seit Anfang September ist es offiziell: Hendrik Duryn (52) wird in der neuen Staffel von Der Lehrer nicht mehr durch die Klassenzimmer huschen. Dabei war der Schauspieler in seiner Rolle als Stefan Vollmer das Aushängeschild der wöchentlichen RTL-Serie. Doch wegen seines Ausstiegs wird der Schulalltag noch lange kein Ende nehmen. Mit Simon Böer (45) haben die Macher nun einen neuen TV-Pädagogen gefunden!

Wie RTL nun bekannt gab, tritt der Schauspieler im kommenden Jahr als Mathe- und Physiklehrer David Ritter seinen Dienst an der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule an. Über seine neue Rolle kann Simon keinesfalls meckern – auch privat ist der gebürtige Bonner ein großer Fan der Dramedy-Produktion: "Ich mag die Serie sehr, weil sie gesellschaftsrelevante Themen aufgreift und diese sehr unterhaltsam und humorvoll transportiert."

Allzu viel ist über den neuen Lehrer zwar noch nicht bekannt – eines steht allerdings fest: David Ritter wird seine Aufgaben anders angehen als sein Vorgänger! "Unser neuer Lehrer David Ritter wird den Schülern auf seine ganz eigene Weise begegnen", heißt es in einem Statement des Senders.

Getty Images Hendrik Duryn, Schauspieler

Getty Images Simon Böer, TV-Bekanntheit

Instagram / simon.boer Simon Böer, Schauspieler

