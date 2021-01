Ohne Hendrik Duryn (53) ist Der Lehrer einfach nicht mehr dasselbe – finden zumindest die Fans der RTL-Serie. Vergangene Woche schlüpfte der Schauspieler ein vorerst letztes Mal in die Rolle von Pauker Stefan Vollmer und nahm nach rund zwölf Jahren Abschied. Die Geschichte seiner Schüler und Kollegen geht aber trotzdem weiter. Dennoch wird Hendrik in der ersten Folge ohne ihn nun schmerzlich vermisst...

Nach Vollmers Abgang hat nun Referendarin Emma (Zsa Zsa Inci Bürkle, 25) den Problem-Kurs übernommen. Aber so richtig überzeugt sind die Twitter-User offenbar nicht. "'Der Lehrer' hat von Schülerproblemen, die der Vollmer gelöst hat, gelebt. Die Serie macht so einfach keinen Sinn mehr", schreibt ein Nutzer. Trotz allem ist der Name des Schülerlieblings quasi allgegenwärtig – und das missfällt auch einem Teil der Netz-Community. "In jedem dritten Satz: 'der Vollmer'", lästert jemand.

Simon Böer (46) soll Duryn als Hauptdarsteller ablösen – doch sein Debüt als der neue Lehrer gab er erst ganz am Schluss der heutigen Episode. Das schien einige Fernsehzuschauer zu verwirren. "#DerLehrer mit dem Neuen erst mal ohne den Neuen", lautet ein Tweet. Trotzdem sind einige optimistisch: "Geben wir ihm eine Chance."

TVNOW / Frank Dicks Simon (Julius Forster) und Emma (Zsa Zsa Inci) bei "Der Lehrer"

TVNOW / Frank Dicks Emma (Zsa Zsa Inci), Direktor Rose (Ulrich Gebauer) und Schülerin Selma (Annika Baumann)

TVNOW / Frank Dicks Simon Böer als David Ritter bei "Der Lehrer"

