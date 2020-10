Mit diesem Schnappschuss verzückt Kim Kardashian (39) die Fans! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist stolze Vierfach-Mama und teilt immer wieder süße Bilder ihrer Kids in den sozialen Netzwerken. Unter anderem hatte sie sich im vergangenen Mai beim Herumalbern mit North (7), Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1) gezeigt. Nun dürfen sich ihre Fans über niedliche Bilder ihres Nesthäkchens freuen!

Kim machte mit ihrem kleinen Pslam einen Ausflug ans Meer und teilt davon Erinnerungen in Foto-Form auf Instagram. Darauf ist ihr jüngster Sohn in gelben Badeshorts am Strand zu sehen – und dabei schaut er mit leicht kritischem Blick in die Kamera. An diesem Anblick kann sich die 39-Jährige wohl kaum sattsehen: "Oh mein Gott, dieses Gesicht!", freut sie sich. Das denken sich auch die Follower der Brünetten: "Er ist so süß!", schreibt beispielsweise ein Fan.

Auf einem der Fotos klettert Pslam auf einem grünen Boot herum – das wäre ihm vor einigen Monaten noch sehr schwergefallen: Der Einjährige hat nämlich erst im Juni damit begonnen, aufrecht zu gehen: "Mein kleiner Junge Psalm ist einfach der Süßeste! Er hat gerade angefangen, zu laufen", hatte Kim damals via Facebook verraten.

Instagram / kimkardashian Psalm West im Oktober 2020

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Instagram / kimkardashian Psalm West, 2020

