Es scheinen immer mehr Details um Michael Wendlers (48) plötzliches DSDS-Aus ans Licht zu kommen. Vor wenigen Stunden gab der Musiker unter Angabe von Gründen verschwörungstheoretischer Natur an, nicht länger Teil der diesjährigen Superstar-Jury sein zu wollen. In Oliver (42) und Amira Pochers (28) Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" war kurz darauf Michaels Manager Markus Krampe zu Gast, der einige prägnante Einblicke ermöglichte: So soll der Schlagerstar das DSDS-Set Hals über Kopf verlassen haben!

Im Gespräch mit den Pochers gab Krampe zu: "An seinem [nach heutigem Stand, Anm. d. Red.] letzten Tag bei DSDS an der Reling hat er gesagt: 'Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich hier bin.'" Damals fand der DSDS-Dreh auf einem Boot statt. Der Manager habe zu diesem Zeitpunkt schon einen Psychologen hinzuziehen wollen, was der Wendler Krampes Aussage nach ablehnte. "Dann ist er bei Nacht und Nebel nach Amerika abgehauen. Ich wusste es nicht", erinnerte er sich.

Bisher hieß es, dass der Musiker nur seine Laura (20) in die USA bringen wollte, bevor er daraufhin seinen Rückflug verpasste. Markus Krampe sagte nun aber: "Eine Stunde vor Abflug hat er gesagt, ich soll meine Sachen packen und zu ihm kommen, wenn ich überleben will."

Anzeige

Getty Images Michael Wendler (rechts) mit seinem Manager Markus Krampe bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

ActionPress / Adolph,Christopher Markus Krampe, Konzertveranstalter

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de