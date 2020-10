Wird sich die Figur verändern? Vor wenigen Wochen erwartete die Fans von Unter uns nicht nur im Hinblick auf die Handlung der Serie eine Schocknachricht: Kurz nachdem Till Weigel, damals gespielt von Ben Ruedinger (44), von einem Transporter angefahren wurde und ins Koma fiel, wurde bekannt, das Ben zukünftig nicht mehr in der Rolle des PR-Beraters vor der Kamera stehen wird. Im September hat schließlich Constantin Lücke (41) sein Debüt als "neuer" Till gegeben, der damit auch endlich aus dem Koma erwachte. Doch was macht Constantins Serienrolle eigentlich aus? Promiflash fragt nach...

"Für mich ist Till ein Familienmensch, der mit beiden Füßen im Leben steht. Er ist fröhlich und loyal und hat gerne mal einen frechen Spruch auf den Lippen. Er liebt seine Familie, seinen Job", erklärt der 41-Jährige im Gespräch mit Promiflash und deutet damit wohl an, dass sich der Vater von Conor (Yannik Meyer), Noah (Finn Luca Cramer) und Maja (Lea Ermel) gar nicht allzu sehr verändert hat. Schließlich hat er für die Familie schon in der Vergangenheit mehr als einmal seine Prinzipien über Bord geworfen. Was genau die Zuschauer in Zukunft noch erwarten wird, will Constantin vorerst aber noch nicht verraten.

Doch gibt es etwas, was sich der Rote Rosen-Star für seine "Unter uns"-Figur wünscht? Nein! Er will lieber alles auf sich zukommen lassen. "Ich lasse mich gerne überraschen", stellt er klar und blickt gespannt auf die kommende Zeit am Set: "Ich freue mich auf spannende Geschichten. Und ich freue mich, wenn die Fans den 'neuen' Till in ihr Herz schließen."

