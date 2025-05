Das wünscht sich Lars Steinhöfel für "Unter uns"-Charakter

Lars Steinhöfel (39), bekannt aus der Serie Unter uns, hat in einem Interview spannende Einblicke in seine Wünsche für die Zukunft seiner Rolle gegeben. Der Schauspieler, der seit Jahren die Figur Ingo "Easy" Winter spielt, freut sich vor allem darauf, mehr von den Dynamiken innerhalb dessen Familie zu zeigen. "Easy ist ja schon seit fünf Jahren in einer Ehe, die beiden haben auch einen Sohn zusammen und eigentlich hat er ja alles erreicht, was er so möchte", erzählte er gegenüber RTL. Besonders interessant findet Lars jedoch, wie die Beziehung aussieht, wenn das Kind erwachsen wird: "Ich finde es halt spannend, dass man dann irgendwann erzählen kann, wie das Eheleben ist, wenn der Sohn aus dem Haus ist."

Auch sein Kollege Miloš Vuković (43), der seit 25 Jahren die Rolle des Paco Weigel in der Serie spielt, sprach über die Zukunft seines Charakters. Im Gegensatz zu Lars hegt er keine konkreten Story-Wünsche und zeigte sich bescheiden: "Ich habe wahnsinnig viel schon erleben dürfen und ich wünsche mir einfach, dass es genau so auch bleibt für Paco. Ich bin ehrlich gesagt total zufrieden, wie es gerade ist. Ich lasse mich überraschen und freue mich auf tolle Geschichten", so Miloš in dem Gespräch.

Sowohl Lars als auch Miloš sind fast seit Beginn der Serie mit dabei. Für Lars war "Unter uns" nicht nur ein Karriere-Highlight, sondern eine prägende Lebensphase, in der er auch privat reifer geworden ist. Neben seiner Arbeit am Set ist Lars auch bekannt dafür, offen über sein Privatleben zu sprechen und sich für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit in der LGBTQ+-Community einzusetzen.

RTL / Bernd Jaworek Timothy Boldt, Alexander Milo, Lars Steinhöfel, Milos Vukovic und Ben Heinrich, "Unter Uns"-Stars

RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Miloš Vukovic, "Unter uns"-Schauspieler

