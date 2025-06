Jo Weil verrät neue Details zu seiner Rolle bei "Unter uns"

Jo Weil (47), der vielen aus der Rolle des Dominic Adams in der beliebten RTL-Soap Unter uns bekannt ist, hat auf der Ernsting's Family Fashion Show Einblicke in seine Arbeit gegeben und neue Details zur Interpretation seiner Rolle verraten. Auf dem Event sprach der Schauspieler mit Tag24 am roten Teppich über seine Gedanken zum Thema Vielfalt und wie er diese Botschaft auch in seiner Arbeit transportiert. Besonders die Darstellung eines Transmanns in der Serie empfand er als bereichernde Herausforderung. "Ich wollte zeigen, dass Dominic ein Mensch ist wie jeder andere – mit einer großen Gefühlswelt. Es war für mich wichtig, seine Emotionen für die Zuschauer greifbar zu machen", erklärte Jo begeistert.

Während seiner Zeit bei "Unter uns" hat Jo viel positives Feedback erhalten, insbesondere für den sensiblen Umgang mit seiner Figur und den damit verbundenen Themen. Er betonte, dass er es als Erfolg empfindet, wenn er durch seine Interpretation Menschen für Diversität sensibilisieren konnte. Neben seiner schauspielerischen Karriere beschäftigt sich der gebürtige Hesse gern mit Mode, wie er beim Fashion-Event zeigte. In einem auffälligen rosafarbenen Anzug setzte er ein modisches und zugleich symbolisches Statement, um Vielfalt und Lebensfreude zu feiern. Er erklärte: "Ich dachte, heute darf es mal knallig sein, einfach um zu zeigen: 'Das Leben ist bunt und genau das ist schön.'"

Jo wird von vielen Fans für seine authentischen Darstellungen gefeiert, ob als Dominic Adams in "Unter uns" oder in anderen Formaten wie derzeit in Sturm der Liebe. Seine Rückkehr als Dominic sorgte dabei ebenfalls für Begeisterung. Zuletzt verließ seine Rolle die Serie gemeinsam mit Eva Wagner, gespielt von Claudelle Deckert (51), um nach Brüssel zu ziehen. Privat wirkt Jo ebenso reflektiert wie in seinen Rollen. Er nutzt seine Plattform, um wichtige Themen wie Diversität und Akzeptanz zu adressieren, was seine Beliebtheit in der Branche und beim Publikum nur weiter stärkt.

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Instagram / joweil_official Schauspieler Jo Weil mit seinem Partner Tom

RTL / Stefan Behrens Claudelle Deckert und Jo Weil

