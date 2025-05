Diese Daily-Urgesteine feiern ihr "Unter uns"-Jubiläum

Seit mehr als 30 Jahren läuft die beliebte RTL-Daily Unter uns nun schon im deutschen Fernsehen. Der Cast hat sich bereits mehrfach verändert, doch einige Schauspieler gelten als echte Urgesteine. So auch Lars Steinhöfel (39) und Miloš Vuković (43), die nun schon seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der TV-Show gehören und in diesen Tagen beeindruckende Meilensteine erreichen. Miloš ist am Samstag ganze 25 Jahre als Paco Weigel Teil der Schillerallee, während Lars sechs Tage später sein 20-jähriges Jubiläum als Easy Winter feiert.

Im Interview mit RTL erinnert sich Miloš daran, wie aufregend es war, mit 18 Jahren aus Koblenz nach Köln zu ziehen und die Rolle zu übernehmen: "Alles war neu und aufregend. Für Paco hat sich seitdem viel verändert – und bei mir war's genauso!" Für den 43-Jährigen ist die Zeit bei "Unter uns" mehr als nur ein Job. "Es fühlt sich an, als wäre die Zeit verflogen, andererseits steckt da ein ganzes Leben drin", erzählte er im Gespräch mit dem Sender und betonte, wie viel ihm die Entwicklung seines Charakters bedeutet.

Lars, der vom offiziellen "Unter uns"-Fanclub zehnmal als "Bester Schauspieler" ausgezeichnet wurde, teilt ähnliche Gefühle über seine langjährige Reise mit der Serie. "Ich bin mit Easy erwachsen geworden. Die Zuschauer konnten mir buchstäblich dabei zusehen", gesteht er emotional. Weder Miloš noch Lars denken jedoch daran, die beliebte Serie zu verlassen. Sie freuen sich darauf, die Zuschauer weiterhin mit neuen Facetten zu überraschen.

RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Miloš Vukovic, "Unter uns"-Schauspieler

RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel, Schauspieler

