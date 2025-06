Psychische Erkrankungen: Patrick Müller wünscht Verständnis

Patrick Müller (37) setzt sich öffentlich für mehr Aufmerksamkeit und Verständnis im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein. Der Unter uns-Star, der vor rund einem Jahr seine eigene Depression öffentlich gemacht hatte, betont die Notwendigkeit von Empathie und einem offenen Blick auf diese Problematik. "Ich würde mich dafür einsetzen wollen, dass wir bei psychischen Erkrankungen auch genau hingucken, aber auch eine ordentliche Schippe an Verständnis aufbringen können", erklärt er im Interview mit RTL. Als dreifacher Familienvater und langjähriger Darsteller in der bekannten Sendung spricht er aus eigener Erfahrung und will zu einem besseren Bewusstsein in der Gesellschaft beitragen.

Der 36-Jährige, der seit fast zwei Jahrzehnten Tobias Lassner in "Unter uns" spielt, hat in der Vergangenheit offenbart, wie herausfordernd es für ihn war, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, da seine Depression oft zu Rückzug führte. "Ich habe bei Partys gesagt, ich finde kein Outfit und bleibe lieber zu Hause", erinnerte er sich gegenüber Bild zurück. Auch wenn ihn seine Frau mittlerweile dazu ermutigt, aus seiner Komfortzone herauszutreten, fiel ihm die Bewältigung des Alltags in manchen Momenten immer wieder schwer. Zur Überwindung dieser Hürden und der Depression absolviert Patrick eine Therapie.

Die Hilfe in Form einer Therapie zu bekommen, war jedoch alles andere als einfach – ein Grund dafür, weshalb sich Patrick im vergangenen Jahr dafür entschied, seine Erkrankung öffentlich zu machen. "Ich erzähle das, weil die Hürden noch so hoch sind. Ich habe ein Jahr Therapeutensuche hinter mir", erklärte er im Dezember im Gespräch mit Bild. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einem vollkommenen Fortschritt sprechen konnte, half ihm die Therapie so weit, sich wohler zu fühlen.

Panama Pictures Patrick Müller, "Unter uns"-Darsteller

RTL / Bernd Jaworek Patrick Müller als "Unter uns"-Figur Tobias Lassner

Instagram / actpm Patrick Müller, Schauspieler, im Jahr 2023