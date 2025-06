"Unter uns" Traumpaar Easy und Ringo: So fing alles an

Lars Steinhöfel (39), bekannt durch seine Rolle als Easy Winter in der beliebten Serie Unter uns, hat bei RTL.de einen nostalgischen Blick zurück auf die Anfänge der Liebesgeschichte seines Seriencharakters mit Ringo Beckmann, gespielt von Timothy Boldt (34), geworfen. In einer Szene, die in Erinnerung geblieben ist, outet sich Easy vor seinen Freunden auf einer Party mit den Worten: "Ich bin schwul" und wird dabei von Ringo ermutigt. Diese entscheidende Wendung war der Startschuss für eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Serie, die sich seit über sieben Jahren durch Höhen und Tiefen zieht und die Fans begeistert.

Lars schilderte, wie beeindruckt er von den alten Szenen war, die er sich kürzlich ansah: "Das ist schon cute." Damals wurde das Traumpaar Ringsy – ein Spitzname, den sie von den Fans erhielten – durch eine mitreißende Handlung und die Chemie zwischen den beiden Darstellern etabliert. Besonders freute sich Lars über die kleinen Details, wie das Lied, das die beiden Charaktere fortan verband. Doch nicht alles war einfach: Ein spezieller "Kamikaze"-Dreh bleibt Lars als chaotische, aber unvergessliche Erfahrung im Gedächtnis.

Privat wie auch in der Serie hat der Schauspieler mit seiner Rolle viele Parallelen gezogen. Lars, der selbst Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen legt, schätzt an Easy besonders dessen Familiendynamik. Er äußerte kürzlich den Wunsch, mehr Geschichten um das gemeinsame Leben seiner Serienfigur und deren Ehepartner zu zeigen, insbesondere mit Blick auf die Herausforderungen einer Familie. Mit viel Leidenschaft betrachtet der Schauspieler die Entwicklung von Easy Winter, die von beruflichen Fortschritten bis hin zum liebevollen Familienvater reicht. Fans dürfen gespannt sein, welche neuen Facetten der Charakter in Zukunft zeigen wird!

Collage: AEDT / ActionPress, RTL+ Collage: Lars Steinhöfel und Timothy Boldt

Horst Galuschka / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, Schauspieler