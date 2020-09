Wie geht die Geschichte um den PR-Berater Till Weigel bei Unter uns weiter? Zuletzt wurde bekannt, dass der Schauspieler Ben Ruedinger (44) die Serie nach über 20 Jahren am Set verlässt. Anstelle des 44-Jährigen wird der Rote Rosen-Darsteller Constantin Lücke zukünftig die Rolle des Till Weigel übernehmen. Doch dieser beliebte Seriencharakter liegt nach einem schweren Autounfall aktuell im Koma. Auf welche neuen Handlungsstränge dürfen sich die Zuschauer also freuen? Jetzt gibt es erste Antworten...

Achtung, Spoiler!

In den neuen "Unter uns"-Folgen wird Till schließlich aus dem Koma erwachen, wie RTL jetzt vorab in einer Pressemitteilung bekannt gab. Jedoch ist offenbar nichts mehr wie früher: Till hat sich nach seinem schweren Unfall verändert. Der Sohn von Irene und Wolfgang Weigel wird in den neuen Episoden für ordentlich Krach sorgen, denn er wird seiner Ex-Frau Eva Wagner (Claudelle Deckert, 46) den Krieg erklären. Wieso er diese Entscheidung trifft und wohin der Streit das einstige Liebespaar führen wird, ist bislang noch unklar. Allzu lange müssen sich die Fans jedoch nicht mehr gedulden: Constantin wird laut dem Sender schon am 24. September sein "Unter uns"-Debüt im TV feiern.

Und darüber freut sich der neue Hauptdarsteller offenbar ganz besonders. "Ich bin sehr stolz darauf, jetzt ein neues Mitglied der 'Unter uns'-Familie zu sein", schwärmte Constantin von seinem neuen Job. Zusätzlich heizte er die Vorfreude bei den Fans ordentlich an: "Meine beiden Vorgänger in der Till-Rolle haben zwar schon unfassbar viel erlebt in den letzten 25 Jahren – von Leukämie bis zu der Geschichte mit den vertauschten Babys – aber: Das war noch lange nicht alles!"

Eichentopf, Ulrik / ActionPress Ben Ruedinger, "Unter uns"-Star

ActionPress Constantin Lücke, deutscher Schauspieler

ActionPress Constantin Lücke, deutscher Schauspieler

