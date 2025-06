Nach Stinker: "Unter uns" heißt neuen Serienhund willkommen

In der beliebten Serie Unter uns gibt es wieder einen tierischen Kollegen! Nachdem Patrick Müllers (37) treue Hündin Linka, auch bekannt als Serienhund Stinker, verstorben ist, hat die Schillerallee nun wieder einen neuen Vierbeiner. Doch während sich viele Fans über den tierischen Nachwuchs freuen, ist die Situation für Patrick, der seit Jahren Teil der Serie ist, nicht ganz einfach. Wunden der Vergangenheit werden bei ihm neu aufgerissen, wie er selbst gegenüber RTL einräumt. Die Dreharbeiten mit einem Hund vor der Kamera seien zwar stets etwas Besonderes gewesen, aber diesmal handele es sich nicht um ein privates Haustier des Schauspielers, wie er betonte.

Doch abseits der Arbeit gibt es auch private Neuigkeiten aus seinem Haushalt: Nachdem seine Kinder den Wunsch nach einem Haustier geäußert hatten, hat sich die Familie gleich doppelt vergrößert. "Joy hat sich dann direkt in einen Hund verliebt, ich war mir da noch nicht ganz so sicher. Eine Woche später habe ich ihr gesagt, dass ich mich in einen anderen Hund verliebt habe", berichtet Patrick freudig. Nun teilt die Familie ihr Zuhause mit zwei neuen Vierbeinern, was nicht nur die Kinder, sondern auch den Schauspieler glücklich macht.

Patrick hatte eine besondere Verbindung zu seiner Hündin Linka, die nicht nur sein Haustier, sondern viele Jahre auch seine Kollegin war. Gemeinsam begeisterten sie die Zuschauer vor der Kamera, bevor der Abschied von Linka kam, der für Patrick emotional und prägend war. Die außergewöhnliche Bindung, die er zu Linka hatte, zeigte sich auch darin, wie sie ihn durch wichtige Phasen in seinem Leben begleitete. Ihre spätere Rolle in der Serie wurde für viele Fans zu einem Highlight, aber für Patrick war sie vor allem ein geliebtes Familienmitglied.

Getty Images Patrick Müller, deutscher Serienstar

Instagram / actpm Patrick Müller mit seinen neuen Hunden Lorni und Nika, Juni 2025

