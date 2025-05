Isabell Hertel genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen

Isabell Hertel (51), bekannt aus der RTL-Serie Unter uns, hat jetzt verraten, wie sehr sie gerade ihr Single-Leben genießt. Im Gespräch mit RTL teilte die Schauspielerin mit, dass sie besonders die Freiheit schätzt, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Sie könne kommen und gehen, wann sie wolle, und sich, ohne Rücksicht nehmen zu müssen, dem widmen, worauf sie gerade Lust habe. "Keiner ist genervt, das finde ich schön", betont Isabell ihre Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Lebenssituation.

Ihre Kollegin und Freundin Tabea Heynig (54), die selbst verheiratet ist und einen Sohn hat, sieht das genauso und ergänzte scherzhaft: "Sie kann immer in Urlaub fahren, wenn sie möchte. Instagram machen, so viel sie möchte, 'Unter uns' gucken, so viel sie möchte." Diese selbstbestimmte Lebensweise scheint auch Lars Steinhöfel (39) zu beeindrucken, wie RTL berichtet. Für ihn war das Alleinsein nach einer langen Beziehung eine Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und zur besten Version seiner selbst zu werden. Die klare Erkenntnis: Zufriedenheit hängt nicht von einem Partner ab.

Für Isabell und ihre Kollegen ist das Single-Leben also auch eine Chance, sich selbst neu zu entdecken und mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen. Abseits der Kameras widmet sich die Schauspielerin mit Leidenschaft ihrem Gaming-Hobby und genießt die Freiheit, spontan und unabhängig durch den Tag zu gehen. Seit vielen Jahren gehört sie zur "Unter uns"-Familie und ist eine feste Größe im Ensemble der Serie. Fans können sie weiterhin als Marion bei "Unter uns" erleben – im TV oder online bei RTL+.

RTL / Bernd Jaworek "Unter uns"-Stars Lars Steinhöfel, Tabea Heynig und Isabell Hertel

Instagram / isabellhertel_official Schauspielerin Isabell Hertel im August 2022