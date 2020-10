Erster Blick in die siebte Staffel des beliebten RTL-Dating-Formats Die Bachelorette! Love Island-Liebling Melissa (25) tritt in die Fußstapfen von Gerda Lewis (27) und sucht in Griechenland nach ihrem Mister Right. Am Mittwoch startet auf RTL dann auch endlich das neue TV-Abenteuer der Stuttgarterin. Im Pressebereich sind auch schon erste Bilder zur Auftaktfolge aufgetaucht – und das ist Melissas Look in der ersten Nacht der Rosen.

Melissa trägt bei der ersten Entscheidungszeremonie ein bodenlanges, türkisfarbenes Trägerkleid, mit freiem Rücken. Ihre zurückhaltende Art scheint sie für das neue Projekt abgelegt zu haben. Wie man auf den Bildern erkennen kann, steht sie selbstbewusst zwischen all ihren Anwärtern und scheint sich dabei köstlich zu amüsieren. Ob sie wirklich den Einen unter den 20 Single-Männern findet, wird sich dann in den nächsten Wochen herausstellen.

Doch Melissa ist nicht die einzige, die nächste Woche ein Liebesabenteuer beginnt. Am Montag geht auch Alexander Schäfer auf die Suche nach der großen Liebe und das bei TVNOW. Er ist der Prince Charming-Nachfolger von Nicolas Puschmann (29).

TVNOW Melissa, Bachelorette 2020

TVNOW Melissa mit ihren Bachelorette-Boys 2020

TVNOW / Arya Shirazi Melissa, TV-Bekanntheit

