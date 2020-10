Was führte zu Michael Wendlers (48) Verschwörungsüberzeugungen? Der Popschlager-Star sorgte in den vergangenen Stunden für ordentlich Aufsehen: Er hängte nicht nur seine DSDS-Juroren-Rolle an den Nagel, sondern kritisierte im gleichen Atemzug auch die Bundesregierung für den Umgang mit der aktuellen Lage und unterstützte öffentlich Verschwörungstheorien. Doch warum wurde Michael zum Pandemie-Leugner? Ein Freund des Sängers hat da so eine Vermutung!

Im Gespräch mit Bild zeigte sich Tim Berger geschockt von der Aktion des 48-Jährigen – doch er suchte auch nach Gründen für sein Verhalten: "Im März gab es den Lockdown. Damals ist er aus einem Kölner Hotel geflogen, weil es wegen des Beherbergungsverbots schließen musste", erinnerte sich der 38-Jährige. Dieses Ereignis sei Wendler auch bis zuletzt noch im Kopf herumgeschwirrt und er habe sich regelmäßig darüber aufgeregt, dass er quasi einfach vor die Tür gesetzt wurde. "Ich glaube, dass er seitdem empfänglicher für Verschwörung war, weil er diese Verordnung immer wieder hinterfragte", überlegte Tim im Interview.

Tatsächlich habe Michaels krasse Wesensveränderung aber vor allem in den vergangenen Wochen stattgefunden. Sein Freund erinnerte sich auch an ein kürzliches Treffen, bei dem der Wendler ihre Handys in eine Salatschüssel gelegt habe, weil er eine Abhörung befürchtet hat.

Michael Wendler

Schlagerstar Michael Wendler 2014 in Köln

Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

