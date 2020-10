Michael Wendler (48) machte in den vergangenen Wochen eine wahre Wesensveränderung durch! Am Donnerstagabend erklärte der Popschlager-Sänger, dass er als Juror bei DSDS aussteige. Begründet hat er diesen Schritt mit verschwörungstheoretischen Argumenten rund um die aktuelle Gesundheitskrise. Wendlers Manager Markus Krampe erklärte bereits, dass sich sein Schützling in den vergangenen Tagen seltsam benommen habe. Nun meldete sich auch ein guter Freund des TV-Stars zu Wort: Er habe Michael zum Schluss nicht mehr wiedererkannt!

Gegenüber Bild packte Tim Berger nun darüber aus, dass Wendler sich vor allem in den vergangenen drei Wochen total verändert habe: "Er war nicht wiederzuerkennen", stellte er fest. Dies habe sich besonders bei einem der kürzlichen Treffen der Männer geäußert: "Ich war mit Michael im Hotel, dann hat er mein Handy genommen, sein Handy genommen, hat sie in eine Salatschale gepackt und meinte, wir werden alle abgehört", erinnerte sich der 38-Jährige. Daraufhin habe er ihm Telegram gezeigt. "Ich weiß nicht, wie lange er das konsumiert, aber was er mir vorgelesen hat, stammt aus diesen Gruppen", zeigte sich Tim ratlos.

Weiter ist er sich sicher, dass der "Egal"-Interpret diese Ansichten erst in den vergangenen Wochen übernommen haben muss, denn: "Wir hatten den Sommer über wegen der Hochzeit viel Kontakt, da war ihm nichts anzumerken." Eigentlich sei Michael stets ein guter und intelligenter Mensch gewesen.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Juni 2020

