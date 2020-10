Gute Nachrichten für alle Grusel-Fans: "X-Factor – Das Unfassbare" kehrt zurück! Von 1997 bis 2002 flimmerte die beliebte Mystery-Fernsehserie über die TV-Bildschirme. Bei den düsteren Geschichten, die von Moderator Jonathan Frakes (68) präsentiert wurden, konnten Zuschauer gebannt mitraten, welche Erzählung sich als wahr oder falsch entpuppt. Jetzt könnten Schauerliebhaber erneut auf ihre Kosten kommen: RTL2 sendet an Halloween zwei brandneue Folgen von "X-Factor – Das Unfassbare"!

Passend zum populären Gruselfest am 31. Oktober werden auf RTL2 ab 20:15 Uhr zwei neue Gänsehaut-Geschichten ausgestrahlt. Danach sind die Folgen noch 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar. Moderiert werden die Episoden von dem Schauspieler Detlef Bothe. 2018 führte er bereits durch die Kultserie, als zwei neue Folgen zugunsten des 20. Jubiläums von "X-Factor: Das Unfassbare" gesendet wurden.

Inhaltlich wird es bei den zwei neuen Geschichten wieder besonders unheimlich zu gehen. Die erste Story handelt von der sechsjährigen Lena, die einen imaginären Freund hat. Als ihr Papa eine Kamera installiert, um das Verhalten seiner Tochter aufzunehmen, kann er seinen Augen nicht trauen! Die zweite Erzählung geht um die weltberühmte Band Pink Floyd, deren Toningenieur spurlos verschwindet. Auf der Tonaufnahme zu "Another Brick in the Wall" hört Bandleader Roger Waters einen Hinweis, der ihn zu einer erschreckenden Entdeckung führt... Habt ihr schon Lust auf die neuen Folgen? Stimmt unten ab!

Jonathan Frakes, Schauspieler

Detlef Bothe in München, 2017

Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett und Rick Wright von Pink Floyd im Jahr 1967

