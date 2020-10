Das gab es noch nie! Anfang des kommenden Jahres startet die neue Staffel von Der Bachelor. In den vergangenen Jahren suchten Rosenkavaliere wie Andrej Mangold (33), Sebastian Preuss (30) oder Sebastian Pannek an den außergewöhnlichsten Orten der Welt nach der großen Liebe – von Dates in Mexiko bis Partys in Südafrika war bis jetzt alles dabei. Darauf wird der Bachelor 2021 wegen der aktuellen Gesundheitslage und der damit einhergehenden Reisebeschränkungen aber wohl verzichten müssen: Er wird seine Rosen in der Heimat verteilen!

Wie der Sender RTL auf Instagram bekannt gibt, soll es im kommenden Jahr auf jeden Fall eine weitere Staffel der Kuppelshow geben. "Dabei gibt es in der 11. Staffel aber eine Besonderheit: "Zum ersten Mal findet das Liebesabenteuer nicht in den USA, Südafrika oder Mexiko statt, sondern in Deutschland", heißt es in dem Statement.

Anders sieht es bei der aktuellen Bachelorette-Staffel aus. Die amtierende Rosenverteilerin Melissa (25) hatte noch die Gelegenheit ihren Traummann in Griechenland zu suchen. Die Dreharbeiten sind inzwischen schon ein paar Wochen her.

